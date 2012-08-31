В Киеве при получении взятки задержан директор элитной гимназии

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Указанные средства педагог требовал и получил от отца за устройство его сына во второй класс учебного заведения.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.