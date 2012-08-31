В Киеве при получении взятки задержан директор элитной гимназии
15:59, 31 августа 2012Общество
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Прокуратурой столицы совместно с работниками УСБУ в Киеве задержан директор одной из элитных столичных гимназий во время получения взятки в размере 5 тысяч гривен.
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Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.
Указанные средства педагог требовал и получил от отца за устройство его сына во второй класс учебного заведения.
В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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