Акватория Черного моря стала государственным заказником

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В.Янукович объявил ботаническим заказником общегосударственного значения «Малое филофорное поле», согласованную в установленном порядке природную акваторию Черного моря площадью 385 квадратных километров с координатами: А - 45°48'03" северной широты и 33°10'06" восточной долготы; В - 45°54'29" северной широты и 33°09'12" восточной долготы; С - 45°59'00" северной широты и 33°06'00" восточной долготы; D - 45°59'00" северной широты и 33°21'00" восточной долготы; Е - 45°57'07" северной широты и 33°24'15" восточной долготы; F - 45°48'33" северной широты и 33°23'50" восточной долготы.

Кабинет министров Украины должен обеспечить в трехмесячный срок утверждение в установленном порядке положения о ботаническом заказнике общегосударственного значения «Малое филофорное поле», а также передачу акватории, объявленной этим указом заказником общегосударственного значения, под охрану научно-исследовательскому учреждению «Украинский научный центр экологии моря», принадлежащему к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов Украины, с оформлением охранного обязательства.