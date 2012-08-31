Завтра в Украине - до +32°
13:23, 31 августа 2012Общество
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В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью по области 7-12 °, днем 21-26 °, в Киеве ночью 10-12 °, днем 23-25 °.
День знаний будет теплым
На завтра, 1 сентября, синоптики обещают повышение температуры воздуха.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в западной части кое-где туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°, в южной части местами 15-17°, днем 21-26°, в восточных областях 18-23°; в Закарпатье ночью 11-16°, днем 27-32°.
В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°.
Сегодня, 31 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в районе Феодосии и Евпатории 18°, в Днепре возле Киева - 19°.
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