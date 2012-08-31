Lufthansa отменила два сегодняшних рейса из «Борисполя»
12:59, 31 августа 2012Общество
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Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила два сегодняшних рейса: сообщением Франкфурт-Киев и обратно.
Бортпроводники бастуют
Об этом сообщает Украинская правда.
В частности, отменен рейс LH1490 в Киев, прибытие которого ожидалось в 13:20 и рейс LH1491 во Франкфурт, вылет которого планировался на 14:10.
Сотрудники Lufthansa проводят забастовку в аэропорту Франкфурт-на-Майне. Планируется, что забастовка продлится до 14:00 по киевскому времени.
Бастующие требуют не снижать им зарплату, как это запланировала компания.
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