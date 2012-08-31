Киев признали самым дешевым европейским городом для туристов  

Эксперты туристического портала Tripomatic рассчитали, сколько дней турист сможет прожить в разных городах мира, если у него в кармане всего 100 евро.

Почетное место "Самый дешевый город в Европе" занял Киев - на эти деньги западные туристы могут провести в украинской столице более четырех дней. Как отмечают авторы исследования, стоимость одной поездки на венецианской гондоле равно 20 дням пользования общественным транспортом в Киеве.

Абсолютным лидером рейтинга стал индийский Гоа, где на эти же 100 евро можно прожить целых 12 дней. За деньги, которые придется потратить на один полноценный обед в Осло, на Гоа можно хорошо питаться целых три дня. А сумма за один обед в Бангкоке примерно равна стакану газировки в Риме.

Всего в список попали 40 наиболее популярных у туристов городов мира, в которых авторы исследования сравнивали средние цены на жилье, пищу и транспорт. На первом месте по дороговизне - исландский Рейкьявик, где эти деньги путешественник не сможет прожить даже суток. Самым дорогим из пунктов расходов там стали транспорт (более 30 евро) и "главная достопримечательность" Blue Lagoon (35 евро). Еда и отель - 23 и 20,35 евро соответственно.

Вторым по стоимости стал норвежский Осло, где самый высокий минимум цен за проживание. Ночь в Осло одному человеку обойдется минимум в 30,07 евро. Кроме того, норвежский столица стала абсолютным лидером по ценам на еду. Этот пункт превосходит показатель Рейкьявика почти вдвое - 42,38 евро в день. Не позволили норвежской столице стать лидером этого сомнительного рейтинга минимальные затраты на транспорт в 10,25 евро в день, а также стоимость посещения главной достопримечательности города Viking Ship Museum, что составляет 8,15 евро. Последние два показателя оказались минимальными среди тройки лидеров. В результате на 100 евро туристу в норвежской столице можно провести не более 1,11 дня.

Следующей с показателем 1,2 дня идет итальянский Венеция, разделение в которой оказался наиболее равномерным. За кровать там придется выложить не менее 20 евро, аналогичная и минимальная цена за транспорт. Билет Venice museum pass обойдется в 18 евро, а поесть в знаменитом городе можно как минимум за 25 евро.

На пятом месте - Лондон с показателем 1,28 дня. Далее на 8 месте разместился Рим, в котором на 100 евро можно прожить 1,44 дня, а замкнул десятку Амстердам с показателем 1,56 дня.

Интересно, что Париж занял лишь 13 место. По мнению экспертов, на 100 евро там можно нормально прожить 1,67 дня. Примерно такой же показатель и у Москвы (1,68), которая расположилась на 15 месте. Первым городом, в котором туристу 100 евро хватит более, чем на 2 суток, стал Берлин (2,01), занявший 21 место. 2,56 дня на эти деньги можно провести в Стамбуле (26 место), а в Праге - почти трое суток (29 место), пишет euromag.ru.