Взрыв на шахте им. Стаханова: 6 пострадавших
08:43, 31 августа 2012Общество
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На шахте в Донецкой области вследствие взрыва метана пострадали 6 горняков.
Шахтеры госпитализированы
В г. Димитрове Донецкой области на производственном предприятии „Шахта им. Стаханова” (ГП „Красноармейскуголь”) вследствие взрыва метана пострадали 6 горняков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, взрыв произошел вчера, 30 августа, в 22 часа в неработающей выработке на горизонте 986 м во время проведения герметизации перемычек.
«Вследствие взрыва была разрушена бетонитова перемычка, пострадали 6 горняков, которые госпитализированы в городскую больницу», - говорится в сообщении.
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