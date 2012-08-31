В Коктебеле ждут Горана Бреговича

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году фестиваль проходит на две недели ранее, чем обычно – с 29 августа по 2 сентября. По словам президента фестиваля Лили Млинарич, традиционные сроки перенесли из-за согласования с концертными графиками британских музыкантов - популярной британской группы Mama's Gun, которая приедет с новым альбомом «The Life And Soul».

«Британские нотки - это связано с поисками нового, свежего, интересного. Наша большая мечта – привезти кубинский джаз. Сейчас ведем поиск партнеров, вероятно, что в следующем году, привезем», - отметила Л.Млинарич.

Как отметили в пресс-службе традиционного партнера фестиваля ТМ «Коктебель», всего на трех фестивальных сценах пройдет 70 концертов.

В этом году фестивальные выступления будут проходить на трех сценах: NuJazz Stage - на территории пляжа Юнге; на Волошинской сцене - в саду Дома-музея Волошина (для ценителей современного джаза и импровизационной музыки – УНИАН); и на Open Stage - дневной бесплатной сцене.

31 августа выступят Горан Брегович - с новым альбомом "Шампанское для цыган" и Нино Катамадзе.

Также на фестивале выступит шведский джаз-квартет, обладатель Грэмми - Magnus Lindgren Batucada