Милиция ликвидировала 4 подпольных казино
Сотрудники милиции ликвидировали в ночь на 29 августа 4 подпольных казино в Симферополе и Симферопольском районе, изъяв в них имущества на сумму более 2 млн грн.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МВД, правоохранители установили и задержали организатора бизнеса, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Милиция возбудила против предпринимателя уголовное дело по ч. 1 ст. 203-2 УК - "занятие игорным бизнесом".
Ему грозит наказание в виде штрафа (от 170 до 680 тыс. грн) с конфискацией игорного оборудования.
"Незаконные заведения были тщательно замаскированы. Испытать фортуну в казино мог ограниченный круг лиц, посещение заведений осуществлялось исключительно по предварительному звонку. Кроме того, любители азарта знали систему паролей. Теневой оборот денег данных игровых заведений составлял приблизительно 100 тыс. грн в день", - говорится в сообщении.