Милиция ликвидировала 4 подпольных казино

Как сообщает пресс-служба крымского управления МВД, правоохранители установили и задержали организатора бизнеса, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Милиция возбудила против предпринимателя уголовное дело по ч. 1 ст. 203-2 УК - "занятие игорным бизнесом".

Ему грозит наказание в виде штрафа (от 170 до 680 тыс. грн) с конфискацией игорного оборудования.

"Незаконные заведения были тщательно замаскированы. Испытать фортуну в казино мог ограниченный круг лиц, посещение заведений осуществлялось исключительно по предварительному звонку. Кроме того, любители азарта знали систему паролей. Теневой оборот денег данных игровых заведений составлял приблизительно 100 тыс. грн в день", - говорится в сообщении.