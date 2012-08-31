Табачник упрекнул иванофранковцев за памятники вместо туалетов

Как передает корреспондент УНИАН, свое отношение к данному вопросу министр выразил во время областной педагогической конференции в Кировограде.

Он напомнил, что премьер-министр Николай Азаров поставил задание обеспечить теплыми туалетами все школы Украины. В трех областях — Днепропетровской, Николаевской и Донецкой — эта проблема решена, в то же время, в трех областях – Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской - уровень обеспечения школ внутренними туалетами является ниже 50%, - отметил министр.

«Это не беда, этим нужно заниматься. Но когда в Ивано-Франковской области наиболее дотационный бюджет, и за последние два года построено памятников и мемориалов больше, чем во всей Украине… Разве это политика, государственническая позиция? Бюджет государства за счет наших с вами отчислений дотирует ее (область - УНИАН), а местные руководители продолжают сооружать памятники и монументы», - подчеркнул Д.Табачник.