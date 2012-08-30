В Алчевске 56 домов сидят без воды

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сейчас временно прекращена подача питьевой воды в 56 многоэтажных домов (11 372 жителя). Ориентировочно вода к людям будет подана с 22:00 из резервных резервуаров. Также в результате аварии частично подтоплены огороды частных домов на улицах Ватутина и Восточная. На жизнедеятельность остального города аварийная ситуация не повлияла.

Ремонтные работы на магистральном водопроводе осуществляют аварийные бригады ООО «Лугансквода» и аварийная техника. Планируется, что система будет полностью восстановлена утром 31 августа.