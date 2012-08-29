Отопительный сезон в Киеве может начаться уже 1 октября

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак во время заседания штаба по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.

В частности, по его словам, в случае, если на протяжении трех дней среднесуточная температура воздуха будет составлять менее 8-ми градусов по Цельсию, Киев будет готов войти в отопительный сезон уже с 1 октября. Сначала теплоноситель подадут в детские сады, лечебные учреждения и школы, а затем к отоплению подключат и весь жилой фонд, сказал А.Мазурчак.

«Уверен, что эта зима пройдет в более стабильном режиме. Благодаря значительному вложению средств в ремонт и замену сетей нам удалось сломать тенденцию роста количества аварий. Кроме того, на протяжении прошлого отопительного сезона специалисты мониторили наиболее проблемные участки теплотрасс, эти места были включены в программу этого года на ремонт, и большинство из них уже отремонтированы. Однако если аварийные ситуации будут возникать, то это будут локальные аварии – 2-3 дома, – которые оперативно будут ликвидировать», – сказал А.Мазурчак.

Также он подчеркнул, что на протяжении осенне-зимнего периода 2012-2013 года будет работать группа быстрого реагирования, которая была создана в прошлом году для оперативной локализации аварий на теплосетях.