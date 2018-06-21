Политологи о Ющенко, Тимошенко, Януковиче и ”широкой коалиции”

Политологи считают, что на данном этапе в украинском парламенте не может быть создана так называемая “широкая коалиция”.

Сегодня, 3 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем политическим силам, которые прошли в парламент, начать консультации относительно формирования коалиции. В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Означает ли заявление Президента призыв к созданию широкой коалиции?».

„Именно так, - считает руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА. - Но у Президента нет достаточной свободы маневра, чтобы ее сформировать. Это, скорее, способ предостеречь определенные позиции в переговорах с Юлией ТИМОШЕНКО. Понятно, что Ю.ТИМОШЕНКО чувствует себя очень уверенно и, возможно, предварительные условия с указанием квоты 50:50, о которых они договаривались с «Нашей Украиной», кажутся ей несправедливыми и, по-видимому, справедливо кажутся”.

По словам М.СТРИХИ, “учитывая уровень электоральной поддержки «Нашей Украины», у Президента осталось очень мало козырей. Это один из них. Хотя я не представляю, как Президент объявляет, что должна состояться широкая коалиция. Хотя, с точки зрения национальных интересов, такая коалиция была бы лучше”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что так называемой «широкой коалиции» на этом этапе политической жизни в Украине быть не может. “БЮТ и НУНС построили свои предвыборные кампании на критике перехода СПУ и Александра МОРОЗА с одной коалиции до другой. Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО при всем народе обещали своим избирателям, что не объединятся в следующем парламенте с «регионалами». Политики должны быть ответственными перед своими избирателями за политические обещания”, говорит политолог.

По мнению О.ДОНИЯ, если «оранжевая коалиция» не образуется в ближайшее время, то деятельность парламента может быть дестабилизирована. “Если пропрезидентская часть НУНС, например, откажется голосовать за премьера Ю.ТИМОШЕНКО, аргументируя, что В.ЮЩЕНКО хотел бы видеть коалицию не только на основе БЮТ и НУНС, то парламент может быть просто недееспособным. В таком случае единственной полностью легитимной фигурой останется Президент, ведь на то время и правительство Виктора ЯНУКОВИЧА уже подаст в отставку и будет лишь исполняющим обязанности. Это будет означать, что период политической стабилизации будет отодвигаться”, - считает О.ДОНИЙ.

По мнению директора Европейского института интеграций и развития Дмитрия ВЫДРИНА, „если Президент действительно призывает к созданию широкой коалиции, то это очередной пример романтичного отношения Президента к обществу вообще и к политике в частности. Я считаю, что он недооценивает роль и значение такого большого фактора украинской политики как Юлия ТИМОШЕНКО. Юлия Владимировна не для того шла на досрочные выборы, чтобы делиться бюджетными потоками, должностями с оппонентами... К этому достаточно романтичному, но в то же время, и оптимальному призыву не присоединится огромная партнерская сторона Президента. Потому что все романтичные, но оптимальные идеи в Украине пока еще заканчиваются ничем”.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ говорит, что сегодняшнее заявление главы государства „теоретически, свидетельство того, что Президент хотел бы широкую коалицию, о которой у него были договоренности с Партией регионов еще, по-видимому, в начале мая. Но на практике эта договоренность не может быть реализована. Очень большой успех Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она сейчас отказалась от формирования правительства”. Правительство, на его взгляд, будет возглавлять Ю.ТИМОШЕНКО.

В.МАЛИНКОВИЧ считает, что Президент “не рискнет пойти против нее и пойти на коалицию вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ, даже если премьером будет не В.ЯНУКОВИЧ, а кто-то другой. ГАЙДУК, например. Не рискнет, потому что он напрямую зависит от Ю.ТИМОШЕНКО”. По словам политолога, “если будет широкая коалиция, то БЮТ заберет значительную часть голосов сторонников В.ЮЩЕНКО и даже небольшую часть голосов сторонников В.ЯНУКОВИЧА, которые тоже не хотят союза с оранжевыми. Таким образом, возникнет очень сильная политическая группировка, которая позволит Ю.ТИМОШЕНКО опрокинуть В.ЮЩЕНКО на президентских выборах через два года”.

В.МАЛИНКОВИЧ думает, что “мы получим коалицию в составе БЮТ, «Нашей Украины» и, возможно, ЛИТВИНА”.

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК отмечает, что „Реакция на это заявление со стороны «регионалов», а также выток информации из Секретариата Президента указывают на то, что Президент весьма вероятно рассматривает вариант создания широкой коалиции. Конечно, это было бы выгодно финансово-политическим группам, которые находятся в окружении Президента и в рамках Партии регионов, для консолидации усилий и создания неконфликтного между ними политического пространства”.

Однако, с точки зрения В.КУЛИКА, “такой вариант создаст дополнительные проблемы для самого В.ЮЩЕНКО, поскольку он находится в ситуации незавершенного электорального цикла. Еще не окончательно подсчитаны результаты, еще нет общей картины, не понятно, к чему привели эти выборы, а Президент уже сбрасывает провокативные для своего электората тезисы”. По мнению политолога, если формирование «широкой коалиции» таки состоится, то у Президента возникнут проблемы с политическими партнерами в середине «Нашей Украины».