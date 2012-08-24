В Ивано-Франковске на парад сошлось более 3 тысяч человек в вышиванках

Как передает корреспондент УНИАН, тысячи франковцев в вышиванках собрались возле памятника Ивану Франко и в сопровождении духового оркестра отправились по центральным улицам города к Вечевому майдану. Торжественное шествие проходило под лозунгом: «Один язык, одна нация, один Бог, одна Украина!». По пути участники парада скандировали: «Наш язык – наша независимость!», «Слава героям – Украине слава!», «Бандера – наш герой!» и другие.

Впереди колонны шли ветераны Украинской повстанческой армии, которые несли портрет проводника ОУН Степана Бандеры. Позади студенты в вышиванках несли Государственный Флаг Украины размером 20 на 6 метров, который вчера торжественно освятили на одной из самых высоких вершин Карпат – Поп Иван.

Также в параде приняли участие активисты ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», КУН, партии «УДАР Виталия Кличко» и других.

Вместе со всеми в колонне шел в вышиванке председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч. По его словам, символично, что празднование Дня Независимости Украины в Ивано-Франковске началось с парада вышиванок, ведь они являются оберегом украинского народа.