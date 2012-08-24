Завтра в Украине тепло, дожди и грозы

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 25 августа в Украине будет переменная облачность.

Ночью в большинстве областей, днем местами в северной части кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах центральных областей град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южных областях и на побережье Крыма 19-24°; днем 29-34°, в южной части, центральных областях и на Закарпатье местами 35-38°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременный дождь (днем местами), отдельные грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

В столице также пройдет кратковременный дождь (днем местами), отдельные грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

24 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-24°, в Днепре возле Киева 21°.