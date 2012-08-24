60% украинцев празднуют День Независимости в Украине

Как отмечает газета «Хрещатик», Крым, Одессу, Львов, Карпаты украинцы считают идеальным вариантом для короткого отпуска.

“Это последние летние выходные, которые можно провести всей семьей или в компании. Поэтому туристы выбирали места поближе. И в основном у моря. К тому же, если отдыхать едет большая компания, то в Украине провести выходные будет дешевле”, - сказала заместитель директора по туризму одного из столичных турагентств Ольга Юденко.

Она отметила, что в праздничные дни цены на проживание в крымских гостиницах сверхвысокие. Сразу же после Дня Независимости отдых заметно подешевеет: в Крыму открывается бархатный сезон, и цены падают на 30%.

Еще 20% туристов решили провести 3-4 дня праздничных выходных за рубежом, в частности в Праге, Стамбуле, Вильнюсе, Риге, Париже, Каннах и Тбилиси. Расходы на заграничные уикэнды составляют от 500 до 1500 евро на одного человека с перелетом. В данном сегменте направлений туристов преимущественно интересовали насыщенные экскурсионные программы, возможности шопинга.

Остальные 20% туристов — люди, которые в последнюю неделю лета пошли в полноценный отпуск. По данным турагентств, эта категория выбрала довольно дорогие направления: Сейшельские острова, Ибицу, Мексику, Бахрейн, Мальдивы. Такой отдых стоит 2-3 тысячи долларов на одного человека с перелетом.

“Традиционно в начале сентября туроператоры будут подводить итоги летнего сезона. Уже сейчас можем сказать, что этот год был более благоприятным для туристической отрасли, чем несколько предыдущих. Турпоток возрос на 15%, и мы надеемся сохранить эту тенденцию и в зимний период” – сказала О.Юденко.