60% украинцев празднуют День Независимости в Украине

16:09, 24 августа 2012
Общество
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По данным туристических компаний, 60% украинцев в выходные дни, посвященные Дню Независимости Украины, выбрали отдых в собственном государстве.

На Крещатике гулянья от самого утра

Как отмечает газета «Хрещатик», Крым, Одессу, Львов, Карпаты украинцы считают идеальным вариантом для короткого отпуска.

“Это последние летние выходные, которые можно провести всей семьей или в компании. Поэтому туристы выбирали места поближе. И в основном у моря. К тому же, если отдыхать едет большая компания, то в Украине провести выходные будет дешевле”, - сказала заместитель директора по туризму одного из столичных турагентств Ольга Юденко.

Она отметила, что в праздничные дни цены на проживание в крымских гостиницах сверхвысокие. Сразу же после Дня Независимости отдых заметно подешевеет: в Крыму открывается бархатный сезон, и цены падают на 30%.

Еще 20% туристов решили провести 3-4 дня праздничных выходных за рубежом, в частности в Праге, Стамбуле, Вильнюсе, Риге, Париже, Каннах и Тбилиси. Расходы на заграничные уикэнды составляют от 500 до 1500 евро на одного человека с перелетом. В данном сегменте направлений туристов преимущественно интересовали насыщенные экскурсионные программы, возможности шопинга.

Остальные 20% туристов — люди, которые в последнюю неделю лета пошли в полноценный отпуск. По данным турагентств, эта категория выбрала довольно дорогие направления: Сейшельские острова, Ибицу, Мексику, Бахрейн, Мальдивы. Такой отдых стоит 2-3 тысячи долларов на одного человека с перелетом.

“Традиционно в начале сентября туроператоры будут подводить итоги летнего сезона. Уже сейчас можем сказать, что этот год был более благоприятным для туристической отрасли, чем несколько предыдущих. Турпоток возрос на 15%, и мы надеемся сохранить эту тенденцию и в зимний период” – сказала О.Юденко.

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