В Луганске за Независимость отпели молебен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, молебен отслужили сегодня утром в центре города у памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова.

В богослужении приняли участие председатель Луганского областного совета Валерий Голенко, заместители председателя облгосадминистрации, городской голова Луганска Сергей Кравченко, представители духовенства и общественности.

После этого руководители города и области торжественно возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в центре Луганска.

Сегодня же в 10.00 в областном центре на стадионе «Авангард» началась городская спартакиада среди работников предприятий и организаций.

С 19.00 до 22.00 в сквере героев Великой Отечественной войны пройдет праздничный концерт «Моя Вітчизна – Україна», посвященный Дню Независимости, а в 21.00 на площади им. Героев ВОВ начнется фейерверк.

В городах и районах области также состоятся праздничные мероприятия.