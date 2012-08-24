Милиция ищет убийц пенсионерки, найденной на пожаре

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, труп пенсионерки 1948 г.р. был выявлен на месте пожара в доме по месту жительства ее сына.

Установлено, что женщина погибла не от пожара, а от удушения (механическая асфиксия). Кроме того, во время осмотра места происшествия было установлено, что со двора исчез легковой автомобиль погибшей, который через несколько часов был найден в одном из микрорайонов Ровно.

Как сообщил журналистам начальник УМВД Украины в области полковник милиции Василий Лазутко, отрабатывается несколько версий. В частности, по его словам, правоохранители изучают "связи по месту работы, ведь и мать, и сын занимались предпринимательской деятельностью".

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Проводится расследование.