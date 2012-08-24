Фестиваль винного искусства начался в Херсонесе
В Севастополе на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» начался фестиваль винного искусства Art Wine Fest.
Как сообщил корреспонденту УНИАН менеджер по связям со СМИ и общественностью «Хероснеса Таврического» Александр Скрипниченко, фестиваль проходит в формате античного города, воссозданного на фоне древнего городища.
«По замыслу режиссеров, в течение трех дней с 10.00 до полуночи гости фестиваля окунутся в историю античного периода. Зрителей ждет яркий перфоманс с участием различных жанров современного и классического искусства, соединяющих вино и искусство в одно искрометное целое», - сказал А.Скрипниченко.
Представитель заповедника отметил, что «сценаристы активно консультировались с учеными Национального заповедника «Херсонес Таврический», интересуясь культурой винопотребления херсонесситов и секретами производства вина».
По его утверждению, в фестивале примут участие не менее 100 производителей вин, коньяков, игристых вин из стран СНГ, Украины и Европы.
Организаторы фестиваля ставят перед собой цель оказать поддержку виноградарству и виноделию, активно содействовать развитию винного туризма и популяризации культуры вина в Украине.
В завершение фестиваля состоится вручение ежегодной премии винного искусства Art Wine Awards - награждение людей, которые принимают участие в производстве вина от посадки лозы до выпуска готовой продукции, в разных категориях.
Открытие фестиваля приурочено к началу сбора винограда. Art Wine Fest завершится 25 августа.