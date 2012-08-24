В Киеве откроется выставка не для слабых нервов (фото)

01:28, 24 августа 2012
Общество
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В Киеве на НСК "Олимпийский" откроется скандально известная выставка человеческого тела The Human Body Exhibition.

На выставке человеческих тел Human body exhibition

На выставке человеческого тела будут представлены настоящие человеческие тела, прошедшие процедуру пластинации - замены жидкости в тканях на силикон.

Все экспонаты - настоящие ткани, мышцы и органы людей, которые завещали свои тела науке.

На The Human Body Exhibition будет продемонстрировано, как устроен человеческий скелет, система кровообращения, органы пищеварения и дыхательные пути, а также как видоизменяются внутренние органы курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.

Главное предназначения экспозиции, по словам организаторов, - просвещать людей и ориентировать их на здоровый образ жизни.

На выставке представят около 150 экспонатов, среди которых будут как целые человеческие тела, так и части туловища, разрезанные на тонкие пластины (для наглядной демонстрации их устройства), здоровые и пораженные болезнями органы, системы органов и эмбрионы на разных стадиях развития.

Выставка путешествует по всему миру с 2005 года, за это время ее посетили уже 32 миллиона людей, в Украине же она пройдет впервые, сообщает интернет-газета The Village.

Общественные активисты и защитники гражданских прав утверждают, что пластифицированию подвергали тела казненных заключенных из Китая, а также душевнобольных.

Метод сохранения тканей с использованием современной полимерной технологии и традиционных египетских методов бальзамирования в 1977 году в Гейдельбергском университете изобрел ученый Гюнтер фон Хагенс. Из-за скандалов с незаконным получением тел для своих опытов его прозвали Доктор Смерть.

 

 

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