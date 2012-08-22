Туристов из Крыма будут вывозить дополнительными поездами

Железные дороги Украины, а также «Российские железные дороги» (РЖД) назначили на конец лета — начало осени девять дополнительных поездов для вывоза туристов из Крыма.

Как сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги (ПЖД), в частности, ПЖД назначила дополнительный поезд № 232/231 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 16 июля по 1 сентября, поезд № 560/559 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 23 по 31 августа по нечетным числам, поезд № 562/561 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя с 12 по 30 августа по четным числам и 1 сентября и поезд №574/573 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 24 августа.

Составом РЖД назначены дополнительный поезд № 185/186 Евпатория-Москва отправлением из Евпатории с 22 августа по 5 сентября, поезд № 191/192 Керчь-Москва, отправлением из Керчи 31 августа, № 207/208 Симферополь-Москва отправлением из Симферополя 15 и с 17 по 31 августа, а также 2 сентября, поезд № 273/273 Феодосия-Москва отправлением из Феодосии с 1 по 3 сентября и поезд № 235/236 Феодосия-Москва отправлением из Феодосии 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 августа, 1 и 8 сентября.