Ко Дню независимости в Крым пустили еще 6 поездов

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, в частности, назначен поезд № 560/559 Симферополь-Киев, который будет отправляться из Симферополя 23, 25, 27, 29, 31 августа, из Киева - 24, 26, 28, 30 августа и 1 сентября.

Поезд № 597/598 - 574/573 Киев-Симферополь отправится из Киева 23 августа, из Симферополя - 24 августа.

Поезд № 560/559-574/573 Киев-Симферополь отправится из Киева 29 августа, а из Симферополя - 30 августа.

Поезд № 501/502 Днепропетровск-Запорожье-Симферополь отправится из Днепропетровска 22 августа.

Поезд № 544/543 Днепропетровск-Севастополь отправится из Днепропетровска 23 августа.

Поезд № 546/545 Севастополь-Днепропетровск отправится из Севастополя 26 августа.