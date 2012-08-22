Попов не нашел обещанных инвесторов для празднования Дня Независимости

Ранее Попов заявил, что сцена на Майдане и салют будут организованы за средства меценатов, тогда как организация салюта включена в вышеуказанной сделке с «Таврийскими играми».

Компании заказано организацию праздничной концертной программы на Майдане Независимости с участием популярных эстрадных исполнителей, победителей, лауреатов и дипломантов популярных конкурсов и фестивалей. Средства на гонорары для певцов в этом соглашении не предусмотрены. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут Наши деньги.

Эти полтора миллиона гривен должны пойти на установку и обслуживание осветительного, звукового, сценического оборудования, декорирование сценического комплекса и обеспечения праздничного фейерверка во время проведения концерта.

Собственниками ООО «Таврийськи игры» является Светлана и Николай Баграевы, народный депутат, который в марте 2011 года перешел из фракции БЮТ во фракцию Партии регионов. В прошлом году фирма Баграева также получила от КГГА 1,50 млн грн на организацию празднования Дня Независимости.

Напомним, кроме организации концерта на Майдане Независимости КГГА также за 1,05 млн грн наняла фирму для проведения концерта с участием симфонического оркестра и академической капеллы на Софийской площади в рамках празднования Дня Независимости Украины. Таким образом два концерта без учета гонораров исполнителям будут стоить городскому бюджету 2,55 млн грн.