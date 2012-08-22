10 сел в Киевской области - вторые сутки без света
10:05, 22 августа 2012Общество
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В Украине восстановлено электроснабжение 313 населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды.
Дождь и ветер оставили села без света. Фото krd.ru
По состоянию на утро 22 августа в Житомирской, Ривненской, Черкасской и Волынской областях полностью восстановлено электроснабжение в 313 населенных пунктах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
Остается восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах Киевской области.
На месте работают бригады облэнерго.
Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 августа в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) после срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 323 населенных пункты.
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