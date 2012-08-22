10 сел в Киевской области - вторые сутки без света

По состоянию на утро 22 августа в Житомирской, Ривненской, Черкасской и Волынской областях полностью восстановлено электроснабжение в 313 населенных пунктах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Остается восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах Киевской области.

На месте работают бригады облэнерго.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 августа в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) после срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 323 населенных пункты.