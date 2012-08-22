СМИ: Домам в Припяти осталось стоять максимум лет 10

По оценкам экспертов, Припять простоит еще максимум 10 лет. Здания города разваливаются и уже начинают угрожать обвалами.

За время от Чернобыльской катастрофы территория Припяти постепенно зарастает лесом, а дома, которыми застроен город постепенно разваливаются: отсутствие отопления, морозы и жара становятся причиной разрушения жилых конструкций, они трескаются, и за два десятилетия все дошли до аварийного состояния, пишет ТСН.

"Именно поэтому мы сейчас ограничили доступ в здания. Большая часть этих зданий в конечном счете будет снесена и захоронена", - рассказал первый заместитель председателя Госагенства управления зоной отчуждения Дмитрий Бобро.

Идею превратить город в музей воплотить трудно, поскольку внутри зданий радиации, кое-где больше, чем на улице. Потому как музей мертвый город просуществует максимум 10 лет. За это время, по подсчетам, дома начнут разрушаться сами.