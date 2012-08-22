Почти 60% всех вакансий Украины предлагаются в Киеве

Донецкий регион, который идет за Киевом, предлагал лишь 7% вакансий, сообщaет международный кадровый портал HeadHunter.

В сумме на долю первых пяти (после столицы) регионов приходится еще четверть всех вакансий. Таким образом, на остальные 19 областей и Крым приходится всего 17% предложений о работе.

При этом и соотношение количества резюме и вакансий в Киеве ниже, чем в других регионах страны. Например, в Одессе на одну вакансию приходится больше трех претендентов, в Крыму, Запорожье, Днепропетровске - почти 3. В то же время в Киеве этот показатель не достигает даже 2,5.

Напомним, на начало июля в Украине официально было зарегистрировано 447 тыс. безработных. Финансовую помощь при этом получили 329,4 тыс. нетрудоустроенных граждан.