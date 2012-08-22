Два капитана милиции получили по 5 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, соответствующее решение было принято 20 июля Шевченковским районным судом Черновцов и вступило в силу 20 августа.

Согласно сообщению, работая на офицерских должностях одного из райотделов УМВД Украины в Черновицкой области, двое 29-летних капитанов милиции совершали физическое насилие и психологическое давление на жительницу Черновцов с целью обогащения. Они требовали у женщины информацию о местопребывании ее двоюродного брата, подозреваемого в похищении чужого имущества, а также 1500 долларов США за возбуждение в отношении него уголовного дела по менее тяжелой статье УК Украины.

Приговором Шевченковского районного суда Черновцов бывшие работники милиции приговорены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч. 2 ст. 368 (получение взятки) УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года с конфискацией имущества, а также с лишением специального звания «капитан милиции».