Стационарному посту ГАИ присвоили имя погибшего милиционера

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, стационарный пост № 2 дорожно-патрульной службы ГАИ "Вертиевка" в Нежинском районе будет носить имя инспектора Василия Кичко, который погиб в 1965 году при исполнении служебных обязанностей. На здании стационарного поста ГАИ открыта мемориальная доска.

По информации правоохранителей, этот именной пост ГАИ - первый в Украине.

Перед началом памятных мероприятий первый заместитель начальника УМВД в Черниговской области подполковник милиции Валерий Костылев, начальник УГАИ УМВД подполковник милиции Валерий Парахней совместно с председателем Совета ветеранов УМВД области Павлом Скнарем посетили могилы двух погибших милиционеров, похороненных на кладбище в селе Вертиевка.

В апреле 1965 года младший лейтенант милиции В.Кичко патрулировал трассу в районе села Вертиевка Нежинского района. Во время несения службы инспектор стал свидетелем ДТП при участии автомобиля "Волга", водитель которого, не справившись с управлением, съехал в кювет. В салоне автомобиля находились злоумышленники, один из которых – дезертир воинской части в Киевской области, который завладел двумя автоматами Калашникова с патронами. Они расстреляли работника милиции, который подъехал к месту происшествия, нанеся 12 пулевых ранений.

В.Кичко посмертно был награжден медалью "За отличную службу по охране общественного порядка".

По данным УМВД, на сегодняшний день в Черниговской области проживают 59 семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В трех семьях воспитываются несовершеннолетние дети.