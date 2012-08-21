В Украине нашли ребёнка из России, три года назад украденного отцом

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Киеве Константина Пелешенко, все это время мальчик находился в федеральном розыске.

По версии следствия, сказал российский дипломат, мальчика похитил уроженец Грузии, который является биологическим отцом ребенка. В России по факту пропажи Георгия Нестерова было возбуждено уголовное дело, к поискам подключился Интерпол, сообщает РИА Новости.

В начале августа 2012 года сотрудники украинской милиции на железнодорожной станции "Жмеринка"в Винницкой области задержали гражданку Грузии с малолетним ребенком без документов. После проверки милиционеры установили личность мальчика - им оказался разыскиваемый Георгий Нестеров.

"Мальчик и его мама должны сегодня вечером покинуть Киев на поезде. Они направляются домой во Владимир", - сказал глава консульского отдела российского посольства.Он добавил, что ребенок чувствует себя хорошо.

По словам Пелешенко, уроженец Грузии, подозреваемый в похищении, задержан украинской милицией по делу, связанному с предпринимательской деятельностью.