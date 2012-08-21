Нацбанк: растут ставки по депозитам в иностранной валюте

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Так, больше всего вырос индекс по трехмесячным депозитам в долларах США — на 0,4%, до 6,03%, на сроки 6, 9 и 12 месяцев рост был в пределах 0,14-0,22%.

Рост индекса по ставкам в евро был в рамках 0,15-0,2%.

Индекс по гривневым депозитам на срок 6 и 9 месяцев увеличился на 0,02% до 17,5% и 17,96% соответственно, на срок 3 и 12 месяцев — снизился, соответственно, до 16,49% с 16,57% и до 18,18% с 18,2%.

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Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.