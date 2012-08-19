СМИ: В Украине обнаружили сибирскую язву

В Запорожской области в селе Вознесенка Мелитопольского района у умершей коровы обнаружена сибирская язва. Об этом сообщает Укринформ. "Лабораторные исследования подтвердили, что причина смерти коровы - сибирская язва. В селе введен карантин. В районе проводится вакцинация животных", - говорится в сообщении Мелитопольского райуправления ветеринарной медицины.

Как отмечают эпидемиологи, сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь для животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные — кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

Инфицирование человека происходит при уходе за сельскохозяйственными животными и обработке мяса. Кроме этого, заражение происходит также при контакте с продуктами животноводства - шерстью, кожей, мехом и щетиной. Инфекция может попасть в организм человека из почвы, в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение нескольких лет. Возбудитель сибирской язвы — бацилла антрацис.