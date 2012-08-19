На Сумщине накрыли «черных археологов», которые торговали оружием

Как информирует пресс-служба прокуратуры Сумской области, членам группировки инкриминируется ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное ношение, приобретение, хранение, изготовление, ремонт, передача и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, совершенные по предварительному сговору организованной группой лиц).

Создал и возглавил группу в феврале текущего года 49-летний житель Краснопольского района Сумской области, привлекая к ней своего родного брата и знакомого. Участники группы искали в земле огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывные устройства времен Второй Мировой войны на местах бывших боев и, реставрируя находки, изготавливали из них огнестрельное оружие. Далее через интернет они продавали оружие. Имея необходимое оборудование и инструменты, участники группы изготавливали из макетов пистолеты, винтовки, а руководитель группы лично проверял пригодность «товара» к стрельбе.

Во время обыска у группы было изъято три пистолета системы ТТ, винтовку «Мосина», около ста патронов к указанному оружию, пять гранат Ф-1 и почти килограмм тротила.

Относительно злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.