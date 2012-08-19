Мужчина убил из ружья свою жену и ее любовника и застрелился
16:29, 19 августа 2012Общество
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Милиция обнаружила три трупа в селе Одесской области.
В одном из поселков Одесской области 18 августа на улице были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями трое местных жителей (1961-1967 г.р.).
Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, предварительно установлено, что один из пострадавших во время ссоры на почве ревности, выстрелом из собственного зарегистрированного охотничьего ружья убил свою жену и ее любовника, после чего покончил жизнь самоубийством, выстрелив из ружья себе в грудь. Оружие изъято.
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