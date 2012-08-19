Сорочинская ярмарка заедет в Россию и Словакию
15:58, 19 августа 2012Общество
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16-18 октября Национальная Сорочинская ярмарка проведет презентацию в Калужской области (Россия).
Ярмарка уедет "на гастроли"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня заявила руководитель проекта «Сорочинская ярмарка» Светлана Свищева.
По ее словам, в Калужской области будут представлены народные мастера, художественные коллективы и промпредприятия.
«Один из энтузиастов выкупил в Калужской области 90 га земли. На том месте организуют фестиваль народных мастеров. Фрагмент Сорочинской ярмарки станет элементом карты Земли, которую хочет создать предприниматель. Подробности станут известны позже», - сказала С.Свищева.
Напомним, Национальная Сорочинская ярмарка 22-24 сентября проведет презентацию в Словакии.
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