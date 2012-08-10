Азаров в лесу провел совещание по тушению пожаров на Херсонщине

Как сообщает корреспондент УНИАН, совещание в штабе, который расположен на 272-м км трассы М14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, началось в 22.45 и закончилось за полночь.

Премьер-министр прибыл на совещание с секретарем СНБО Андреем Клюевым. Также в работе совещания приняли участие министр обороны Дмитрий Саламатин, губернатор Херсонской области Николай Костяк, а также высокопоставленные чиновники ряда министерств и ведомств, привлеченных к участию в правительственной комиссии по борьбе лесными пожарами.

По данным оперативного штаба по борьбе с пожаром в области есть два обширных очага: первый - в Корсунском лесничестве на территории Каховского лесоохотхозяйства площадью до 950 га и второй – в Капаневском лесничестве Великокопаневского лесоохотхозяйства площаью до 420 га. Общая площадь пожаров составляет 1,37 тыс. га.

Сейчас на тушении указанных очагов работают 769 человек личного состава МЧС и лесхозов. В частности, для помощи в тушении пожаров на Херсонщину прибывают сводные отрады спасателей МЧС из 7 регионов – Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой областей и АР Крым. На тушении задействовано более 70 единиц противопожарной техники МЧС.

Во время тушения пострадали 3 человека: все работники местного лесхоза. Один из них получил ожоги, а двое других отравление угарным газом. Но сейчас их жизни ничего уже не угрожает. Все трое госпитализированы в Цюрупинской районной больнице.

Выслушав доклад о ситуации и принятых мерах, глава правительства высоко оценил решения областного штаба, отметив, что это первый лесной пожар такого масштаба в стране, не смотря на очень жаркое лето.

«Все службы, принимавшие участие в работе оперативного штаба: МВД, лесное хозяйства, здравоохранения, министерство обороны, прокуратуры, - доложили о проделанной работе, в результате которой оба пожара локализованы. Достаточно людей и техники расставлены по периметру пожара, чтобы отсечь огонь от населенных пунктов. А это главная задача, которую поставил президент передо мной. Судя по докладу, эта задача обеспечена», - сообщил Н.Азаров.

Также глава правительства отметил, что секретарь СНБОУ Андрей Клюев остается в области до полной ликвидации указанных лесных пожаров. Н.Азаров пообещал, что с утра начнется активное тушение огня с вертолетов и самолетов и заявил, что рассчитывает на ликвидацию пожаров уже до конца дня.

Кроме того, Н.Азаров отметил, что правоохранительные органы должны разобраться с причинами пожара и наказать виновных в произошедшем.

«Будет проведено служебное расследование. По всем признакам это пожар, связанный с поджогами. Это бесспорный факт. Нам надо найти этих негодяев, которые нанесли колоссальный ущерб стране и отвлекли громадное количество сил и техники из других регионов», - заявил Н.Азаров.

Также премьер хочет услышат от правоохранительных органов ответ: почему лес оказался открыт для доступа, хотя правительство в связи с пожароопасной погодой приняло решение о закрытии лесных массивов от посещения населением. И почему те, кто должен следить за противопожарной безопасностью лесов, вовремя не ликвидировали возгорание и довели ситуацию до таких масштабов.

Также Н.Азаров ожидает доклад силовых структур о возможной причастности к возникновению пожара местных коммерческих структур, занятых добычей песка в лесных массивах. Еще будут проверены структуры, которые реализуют древесину, так называемый, «горельник» - товарную древесину из стволов обгоревших деревьев.

«Эти выводы мы сделаем обязательно», - сообщил глава правительства.

После совещания премьер-министр Украины отбыл в Николаев для отлета в Киев.