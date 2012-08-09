Киевлян в День Независимости ждут «веселые старты» и фестиваль мороженого

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжения, которым утвердил программу мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 21-й годовщине Независимости Украины.

Согласно документу, празднование начнутся уже 14 августа. Именно в этот день стартует ежегодная общегосударственная выставочная акция «Барвиста Україна» («Красочная Украина») на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Продлится выставка до 17 августа.

22 августа в столице откроются два музея – Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7) и Музей шестидесятничества (ул. Олеся Гончара, 33-А).

В этот же день в помещении Киевской городской государственной администрации состоится городской конкурс творческих работ «Україна – держава моя» («Украина – государство мое»).

23 августа город будет отмечать День Государственного флага – в столице состоится церемония поднятия Государственного флага Президентом Украины Виктором Януковичем. Сине-желтые флаги торжественно поднимут на мачтах у зданий КГГА и районных в городе Киеве государственных администраций. По традиции, в этот день паспорта получат юные киевляне, которым исполнится 16 лет.

24 августа при участии руководства государства и города состоятся церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому. Также в этот день цветы будут возлагать к памятникам выдающимся деятелям становления Украинского государства в районах города, а в храмах столицы пройдут молебны за Украину и украинский народ.

На улице Крещатик с самого утра будут проходить различные соревнования, конкурсы и концерты.

В частности, с 10.00 до 19.00 продлится второй всеукраинский чемпионат по баскетболу 3х3 «Украинская стритбольная лига 2012».

С 11.00 до 18.00 здесь будут проходить показательные спортивные выступления по ролер-сламу, по автомототриалу, конкурс «Гонка на офисных стульях», мастер-класс по паркуру, катанию на роликах и скейтах и пр. Будет работать также зона граффити.

В 11.00 начнутся акция «Ярмарка интеллектуального капитала», а также презентация деятельности молодежных общественных организаций, а в 12.00 – спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Кроме того, на Крещатике выступят ди-джеи, пройдут мастер-классы по современным танцам, конкурсы, викторины и пр.

В 14.30 на Крещатике стартует спортивный фестиваль «Веселые старты на роликах». Празднование продлится до 21.00.

На Европейской площади с 10.00 до 22.00 зрителям представят концертную программу «У пісні славимо Вітчизну» («В песне славим Отчизну»).

Также 24 августа на Майдане Незалежности пройдет Всеукраинский фестиваль мороженого.

«Парад вышивок 2012» стартует в 12.00 на Майдане Незалежности. Финиширует парад на Певческом поле, где с 16.00 до 21.00 будет проходить праздничный концерт по случаю 21-й годовщины Независимости Украины «Україно моя, Україно! Найсвятіша ти пісне моя!» («Украина моя, Украина! Святейшая песня моя!».

Кроме того, на Софийской площади в 19.00 начнется гала-концерт классической музыки в рамках художественного проекта «Тобі, незалежна Батьківщино!» («Тебе, независимая Родина!».

Завершится праздник грандиозным фейерверком в честь Независимости Украины.

Концертные программы, конкурсы и другие культурно-развлекательные мероприятия пройдут во всех районах столицы.

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства 24 августа в 12.00 начнется музейный праздник, который продлится до 21.00.

В Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» с 24 до 26 августа пройдет ярмарка народных мастеров, а в Печерском ландшафтном парке с 24 августа до 9 сентября - 57-я ежегодная городская выставка цветов. В этом году темой цветочных композиций будут «Мелодии украинских сказок».

В целом, на протяжении августа в городе пройдет конкурсы детского рисунка, выставки художественных работ, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 21-й годовщины Независимости Украины. В кинотеатрах столицы будут транслироваться фильмы об истории становления украинского государства. В Государственном архиве города Киева состоится выставка архивных документов по Всеукраинскому референдуму 1 декабря 1991 года.