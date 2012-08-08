Жара в четверг пойдет на спад, на востоке и западе - грозовые ливни

9 августа в восточных и западных областях Украины холодные фронты обусловят ливни, грозы, град , шквалы 15-20 м/с, а в северных, центральных областях и на юге нашей страны без осадков.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура в северных и западных областях снизится ночью до 11-14 градусов, днем до 23-26, в Карпатах до 18-22 градусов, в центральных областях похолодает ночью до 12-18, днем до 25-28, юге и востоке ночью 15-24, днем 29-34 градуса.

В северных областях ночью и днем без осадков. Температура снизится ночью до 11-14 градусов, днем до 23-26. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В южных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 15-24 градуса, днем жара спадет до 29-32. Ветер северный, 5-12 м/с.

В восточных областях ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-23, днем 26-34 градуса. Ветер северный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью и днем кратковременный дождь. Температура ночью снизится до 11-14 градусов, днем до 25-26. Ветер северный, 5-12 м/с.

В центральных областях ночью и днем без осадков. Температура снизится ночью до 12-18 градусов, днем до 25-28. Ветер северный, северо-западный, 5-12 м/с.

Погода на курортах Крыма 9 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северный, 5-12 м/с. Температура ночью 20-23 градуса, днем 30-32.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя 27 градусов, в районе Евпатории, Феодосии и Одессы 26, в районе Ялты 25 градусов.

Погода на курортах Карпат 9 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-14 градусов, днем 22-24. Ветер юго-западный, северо-западный, юго-восточный, северо-восточный, 5-12 м/с.