УБОП ликвидировал этническую банду, которая убивала и грабила

10:23, 08 августа 2012
Общество
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Работники харьковского УБОПа пресекли деятельность этнической банды, действовавшей около 4 лет на территории Харьковской и Запорожской областей.

УБОП. Фото с сайта http://donbass.ua/

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, на счету злоумышленников - ряд тяжких преступлений, среди которых бандитизм, два убийства, два вооруженных нападения и незаконное обращение с оружием.

Банда состояла из четырех выходцев из Северной Осетии, из которых только один имел гражданство Украины, остальные – нелегалы.

Руководил сообщниками дважды судимый в России 26-летний мужчина, который имел опыт совершения именно тяжких преступлений.

Они совершали вооруженные нападения в дневное время, на рынках, площадях, парковочных площадках возле супермаркетов и тому подобное.

Злоумышленники четко придерживались специально разработанных правил конспирации, что им позволило действовать длительное время и «заработать» почти 500 тыс. грн.

Уголовное дело направлено в суд.

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