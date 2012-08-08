УБОП ликвидировал этническую банду, которая убивала и грабила

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, на счету злоумышленников - ряд тяжких преступлений, среди которых бандитизм, два убийства, два вооруженных нападения и незаконное обращение с оружием.

Банда состояла из четырех выходцев из Северной Осетии, из которых только один имел гражданство Украины, остальные – нелегалы.

Руководил сообщниками дважды судимый в России 26-летний мужчина, который имел опыт совершения именно тяжких преступлений.

Они совершали вооруженные нападения в дневное время, на рынках, площадях, парковочных площадках возле супермаркетов и тому подобное.

Злоумышленники четко придерживались специально разработанных правил конспирации, что им позволило действовать длительное время и «заработать» почти 500 тыс. грн.

Уголовное дело направлено в суд.