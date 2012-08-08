Киевские власти обещают помочь семье женщины, погибшей в лифте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В то же время размер этой помощи в КГГА не назвали, добавив, что по решению городской администрации близким погибшей также будут компенсированы расходы на похороны.

При этом в пресс-службе информировали, что в помещении Киевского городского центра эндокринологии и обмена веществ заменят лифтовое оборудование и проведут ремонтные работы.

Средства на все необходимые работы выделит город. По предварительной оценке, необходимая сумма составляет 1,5 млн. грн. В первую очередь эти средства понадобятся на восстановление лифтового оборудования, пятого этажа здания и существенной реконструкции крыши. Четыре этажа корпуса на сегодняшний день уже приведены в порядок и готовы до принятию пациентов, отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля около 7 часов утра в одном из помещений Киевского городского центра эндокринологии и обмена веществ возникло возгорание, в результате которого лифт упал в шахту.

Во время тушения пожара спасатели освободили из лифта 51-летнюю женщину, которая получила травмы в результате падения с третьего этажа. Спустя два дня женщина умерла.