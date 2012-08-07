За штурвалом вертолета, рухнувшего в Черное море, был автомобильный магнат
13:30, 07 августа 2012Общество
6563 0
За штурвалом частного вертолета «Robinson R44», который вчера рухнул в Черное море в Сакском районе, находился генеральный директор Холдинга ЗАО «АККО-Инвест» Алексей Николаевич Колесников.
Об этом сайту «Комментарии: Крым »сообщил источник в крымском главке милиции.
Холдинг, который возглавляет Колесников, является крупным продавцом автомобилей в Харькове, в его структуру входит 9 подразделений.
Примерная стоимость вертолета, который сейчас находится на дне Черного моря - 325 тысяч евро.
Как сообщал УНИАН, вчера ночью в Сакском районе, в 200 метрах от берега, вертолет «Robinson R44» совершил аварийную посадку в акваторию Черного моря. Пилот - житель Харькова, добрался до берега самостоятельно, в медицинской помощи не нуждался. Остаток топлива на борту составлял 30 л.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter