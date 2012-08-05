СМИ: Мельниченко сидит в самой большой тюрьме Неаполя
Бывший майор Госохраны Николай Мельниченко находится в самой большой тюрьме Неаполя – Поджореале.
Как передает ТСН, там в ближайшее время должны принять решение о его будущем.
На камеру полицейские аэропорта, в котором Н.Мельниченко задержали по прибытии из Вашингтона, говорить отказываются.
Однако телефоном сообщили, что экс-майор не просто задержан, а арестован.
Адвоката в Италии у него пока еще нет. По данным полиции, Н.Мельниченко назначат официального защитника со стороны государства.
В тюрьме Поджореале сообщили, что экс-майор не имеет разрешения на общение - это должен решить суд.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров заявлял, что Н.Мельниченко обеспечен адвокатом.
Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко задержан 3 августа в Италии – в аэропорту Неаполя. Об этом изданию «Левый берег» сообщил сам бывший майор Госохраны.
Он проинформировал, что был задержан по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу по прибытии рейса с Вашингтона. По словам Н.Мельниченко, он заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания Н.Мельниченко был доставлен в эмиграционную тюрьму.
Справка УНИАН. В конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел против Н.Мельниченко.
16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защите, оставив в силе решение Печерского райсуда.
http://tsn.ua/politika/melnichenko-sidit-u-naybilshiy-tyurmi-neapolya-bez-prava-na-spilkuvannya.html