За столкновение катера с теплоходом в Крыму возбудили уголовное дело

В Крыму по факту столкновения катера с теплоходом вчера неподалёку от Судака возбуждено уголовное дело, владелец катера задержан.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В сообщении напоминается, что вчера в акватории Черного моря неподалёку от города Судак 24-летний местный житель, частный предприниматель, во время катания туристов на своем катере (на борту находились 19 пассажиров), не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с судном для морских прогулок (на борту пассажиров не было).

В результате столкновения погибла пассажирка катера – 48-летняя гражданка России. Еще 14 пассажиров, среди которых семь иностранцев, получили телесные повреждения (госпитализированы).

Иностранные граждане в Украине находятся на отдыхе.

Как сообщал УНИАН, по данным крымского управления МЧС, столкновение произошло в первой половине дня 4 августа в 100 метрах от берега. Погиб человек, который находился на катере, еще 12 туристов были травмированы, из них шестеро - легко.

Катер «Судак» приписан к причалу пансионата Львовской железной дороги (Судак), теплоход «Черноморье» - к Ялтинскому торговому порту.