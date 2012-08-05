Завтра в Украине - страшная жара

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 6 августа будет преобладать жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 26°; днем в северных и большинстве западных областей 30-34°, на остальной территории 35-38°, в южных областях местами 40°.

Без осадков, лишь в западных, восточных областях и в Крыму местами кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области будет жаркая и сухая погода с температурой ночью 17-22°, днем 30-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В столице ночью 20-22°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

5 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре возле Киева 26°.