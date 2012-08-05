В заповеднике «Аскания-Нова» выгорело 100 гектаров
13:20, 05 августа 2012Общество
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В заповеднике «Аскания-Нова» ликвидирован пожар площадью около 100 гектаров.
В ликвидации пожара были задействованы 65 человек
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17.05 4 августа неподалёку от пгт Аскания-Нова Чаплинского района Херсонской области на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова», площадь которого составляет 33 тысячи 307 гектаров, возник пожар.
В 0.40 5 августа пожар ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена и повреждена сухая трава отдельными очагами, согласно предварительным данным, на площади около 100 га.
В ликвидации пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц пожарной и специальной техники, в том числе от МЧС - 30 человек личного состава и 5 единиц техники.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
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