В заповеднике «Аскания-Нова» выгорело 100 гектаров

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17.05 4 августа неподалёку от пгт Аскания-Нова Чаплинского района Херсонской области на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова», площадь которого составляет 33 тысячи 307 гектаров, возник пожар.

В 0.40 5 августа пожар ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена и повреждена сухая трава отдельными очагами, согласно предварительным данным, на площади около 100 га.

В ликвидации пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц пожарной и специальной техники, в том числе от МЧС - 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.