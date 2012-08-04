Ресторатор называет неправдивой информацию ТВі об избиении им журналистов

В комментарии агентству УНИАН, Э.Бурдон рассказал свою версию произошедшего. По его словам, съемочная группа телеканала ворвалась в помещение по вышеуказанному адресу, где в этот момент находилось больше двадцати человек, и сразу начали видеосъёмку. Он попросил не снимать его, но эта просьба была проигнорирована оператором. После этого он подошел к оператору телеканала и «помог опустить камеру», сказал Э.Бурдон и подчеркнул, что никакого повреждения камеры не было, что засвидетельствовала милиция, приехавшая на вызов. Более того, по словам шеф-повара, журналисты телеканала продолжали съемку и после приезда милиции.

Э.Бурдон отметил, что не соответствует действительности и информация о том, что он является собственником строящегося ресторана. Так же он отметил, на этом месте рестораны работали начиная с 2006 года, и сейчас речь шла только о расширении подъезда к ресторану, чтобы к нему смогла подъехать пожарная машина, как того требуют правила безопасности.

Он высказал удивление поведением журналистов, и сказал, что может обратиться в суд, если они не свяжутся с ним, что бы обсудить случившееся и не сказать прилюдно правду о произошедшем.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба телеканала ТВі, сообщила об избиении в Киеве съемочной группы программы "Знак оклику" телеканала. В частности сообщалось, что «съемочная группа программы "Знак оклику" расследовала законность строительства ресторана по ул. Московской, 41/8». «Стоит отметить, что строительство и введение в эксплуатацию данного заведения ведется с грубыми нарушениями, что вызывало возмущение со стороны жителей дома, которые и обратились к журналистам за помощью», - говорится в сообщении пресс-службы. Также сообщалось, что «съемочная группа решила получить разъяснение у менеджера ресторана – Эрве Бурдона, который вместо этого с ругательствами напал на оператора телеканала ТВі, вырвал из рук камеру и разбил ее.