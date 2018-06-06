Эксперт Минздрава: От «антитабачного» закона больше всего пострадают химчистки

За них вступилась и первый замглавы АП Ирина Акимова, заявившая, что запрет курения в кафе и ресторанах – это чересчур.

Теперь, спустя почти два месяца после подписания закона, когда истерика вокруг него немного улеглась, УНИАН попросил заведующего сектором контроля за табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Константина Красовского разъяснить основные положения документа. Эксперт уверен, что закон не слишком сильно ударит по курильщикам.

- Какие именно права курильщиков, на ваш взгляд, нарушает принятый закон?

- Что это вообще такое - «право курильщика»? Право загрязнять воздух угарным газом, 60-тью канцерогенами и еще многими токсичными веществами? Весьма сомнительное «право». По действующему законодательству курение запрещено в подземных переходах, на детских площадках, в школьных учреждениях, медицинских и спортивных учреждениях в подъездах жилых домов. Новый закон расширяет этот перечень до оборудованных остановок общественного транспорта, до территорий медицинских, учебных и спортивных учреждений, лифтов, до помещений государственных инстанций и помещений мест общественного питания. В любых других местах курить по-прежнему можно. То есть, и на Майдане Независимости, и просто на улице, и на террасе ресторана, и в шаге от школы - можно. Закон в основном касается помещений. В остальном – у курильщиков никаких проблем не возникло.

- Почему тогда такая агрессия и протест возникли вокруг документа в первые дни подписания Президентом?

- Это «работа» табачных компаний. Конечно же, им это не выгодно. Ведь, например, сидя в баре за два часа футбольного матча, можно выкурить пачку сигарет. А когда новый закон вступит в силу, для того, чтобы покурить, придется покидать помещение бара, паба, кафе. Значит, курить будут только в перерыве между матчем. Это – максимум пара сигарет. Таким образом, распространенность курения не снизится, но курить станут меньше. Представляете, какие убытки для табачных компаний и баров, которые торгуют сигаретами? Я уверен, что именно табачные компании пытаются разделить общество на курящих и некурящих, а нам нечего делить. Мы все хотим дышать свежим воздухом.

- Но, как раз больше всего вызвал возмущение как раз запрет курения в кафе и ресторанах…

- Ну, если кафе или бару больше нечего предложить клиенту, кроме пепельницы и самогона, тогда что ж… Да, ему придется закрыться. Однако, многие, даже курящие, родители никогда не пойдут с детьми в кафе, где курят. Именно они-то – семьи с детьми – и смогу компенсировать заведениям общественного питания тот процент курящих посетителей, который они потеряют. Да в целом и нет никакой проблемы. Приблизительно средний курильщик выкуривает до пачки сигарет в день. То есть, приблизительно одну сигарету в час, когда не спит. Поэтому, выйти из ресторана раз-два в час не составит проблемы. Да и не сидят ведь люди часами напролет в ресторанах! На самом деле, больше всего от закона пострадают химчистки. Теперь после посещения ресторана одежда не будет пахнуть сигаретным дымом.

- Закон принят, но как обеспечить его эффективность? Уже звучат заявления владельцев ресторанов о том, что они будут платить штрафы, но курить не запретят.

- Эффективность закону могут обеспечить как сами граждане, в частности, их активная гражданская позиция, так и широкая разъяснительная кампания. Курильщикам нужно просто спокойно объяснить, что предлагается законом. Знание успокаивает. В странах Европейского Союза, принявших такие законы, государство сознательно выделяло для этого немалые деньги. Еще есть четыре месяца на проведение разъяснительной работы перед тем, как закон начнет работать. При определенной информированности курильщики сами начнут его выполнять. Когда они поймут, что ничего страшного не случилось, что просто нужно перекурить до и после обеда в ресторане, что можно найти столик на террасе или просто выйти на улицу - никакого конфликта не будет. Посмотрите, в ресторанах быстрого питания ведь нет проблем? Никто там даже не пытается закурить. Так что постепенно все привыкнут.

- Какого конкретного эффекта можно ожидать от закона?

Например, в Англии и Италии и после принятия аналогичного ограничения уменьшилась госпитализация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие же данные и у других стран, например, США. Во Франции это привело к уменьшению сердечно-сосудистых заболеваний на 2%.. Общеизвестно, что пребывание человека с сердечной патологией в течении получаса в помещении с табачным дымом способно спровоцировать сердечный приступ. Поэтому даже если закон будет выполняться хотя бы на 50% - он сможет спасать человеческие жизни. Больше выполнения – меньше сердечных приступов. Более того, закон выгоден и самим курильщикам. Тем, которые хотят бросить курить, теперь им будет легче это сделать, ведь курить вокруг станут меньше.

СПРАВКА УНИАН. 13 июня Президент Украины подписал закон №4844-VI «О внесении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования некоторых положений об ограничении мест для курения табачных изделий». Законом запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов на территории заведений здравоохранения, учебных заведений, на детских площадках, на территории спортивных сооружений, в подъездах и лифтах жилых домов, в помещениях заведений общественного питания, на стационарных остановках общественного транспорта. Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования, 16 декабря этого года.

Анастасия Береза