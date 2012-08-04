За вступление в народную дружину глава сельсовета потребовала взятку

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД в области.

В Варвинский райотдел внутренних дел УМВД Украины в Черниговской области обратился житель пгт Ладан и сообщил, что с него требует взятку председатель сельсовета одного из сел Варвинского района. Во время проверки полученной информации сотрудники местного райотдела милиции совместно с коллегами из областного управления внутренних дел задержали "на горячем" во время получения взятки госслужащего 4-й категории.

Должностное лицо требовала и получила от жителя пгт Ладан взятка в сумме около 400 долларов и 800 гривен за принятие последнего в члены добровольной народной дружины. Процесс передачи денег проходил в служебном кабинете. Предмет взятки изъят и приобщен к делу в качестве доказательства.

По указанному факту прокуратура Черниговской области в отношении сельского головы возбудила криминальную дело по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки), которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Женщина находится на подписке о невыезде. Следствие по делу продолжается.