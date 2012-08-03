Мадонна в Киеве выставила райдер на 48 страниц

Об этом ВВС Украина сообщили в в концертном агентстве Melnitsa International, которое устраивает выступление звезды в Киеве.

По словам организаторов, райдер Мадонны считается самым сложным. "Однако мы уверены, что мы его выполним", - заверила Леся Клочай из агентства Melnitsa. В части, касающейся быта звезды в Киеве, говорится, в частности, о том, что Мадонне и ее шоу-балету нужны примерно 15 гримерок. В каждой из них должны стоять белые розы, а стены будут завешены специальной тканью, которую команда звезды привезла с собой. "С собой она планировала привезти и личного повара", - добавила Клочай.

Мебель в комнатах киевского отеля, где проживает Мадонна, расставлена по особой схеме - это связано с учением Каббала, последовательницей которого является певица. По словам Леси Клочай, приезжие звезды обычно требуют сопровождение ГАИ, однако в райдере Мадонны такого пункта не было.

Сцену на НСК "Олимпийский" собирают с понедельника, ее размер составит 70 на 30 метров. Концерт состоится завтра.