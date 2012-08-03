Милиционеры избили мужчину в райотделе и вывезли в лес
В Кировоградской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения работниками милиции молодого мужчины из Новомиргородского района.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Инцидент для пострадавшего начался с конфликта с близким родственником одного из правоохранителей на улице Новомиргорода. Впоследствии работники милиции доставили парня в помещение райотдела, где избили. После этого, не составив никаких процедурных документов, вывезли в лес, где продолжали наносить ему телесные повреждения.
На данное время пострадавший находится в одном из больничных заведений с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Прокуратурой Новомиргородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.