Названа двадцатка самых здоровых городов Украины

Один из самых западных городов Украины — Мукачево оказался ещё и самым здоровым в стране. Здесь, кроме мягкого климата и близости к заповедным карпатским лесам, низкие показатели заболеваемости, достаточно машин «скорой помощи» и мест в больницах, и при населении в 84 000 человек практикуют 564 квалифицированных врачей, сообщает "Фокус".

Второе место в рейтинге занял Ивано-Франковск, за ним следуют Черновцы. На четвертом и пятом месте оказались Хмельницкий и Ровно. В целом города Западной Украины заняли половину списка. Это объясняется в первую очередь благоприятной экологической ситуацией и удалённостью от крупных промышленных регионов. По этим же причинам в рейтинг не попал ни один из городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

В первую десятку также вошли Ирпень (6 место), Кузнецовск (7 место), Тернополь (8 место), Бровары (9 место) и Евпатория (10).

Феодосия, где один из самых низких уровней заболеваемости раком во всей стране, оказалась только на 13 месте. Лучше этот показатель только в Буче (11 место) Киевской области. Кроме того, в столичном городе-спутнике практически нет больных туберкулёзом, что неудивительно: Буча расположена буквально посреди соснового леса.

Рекордсменом по показателям рождаемости стал райцентр Черниговской области Нежин (14 место). Там на тысячу жителей в прошлом году родилось 15 младенцев. На пятки ему наступают Вышгород (15 место), Обухов и Тернополь.

Кроме того, в двадцатке отметились Нетешин (12 место), Чернигов (16 место), Славутич (17 место), Сумы (18 место), Трускавец (19 место) и замыкает рейтинг Каменец-Подольский (20 место).

В рейтинге самых здоровых городов нет ни одного мегаполиса. Плотная застройка, большое количество транспорта, промпредприятия, выхлопные газы оказывают негативное влияние на окружающую среду. К тому же в городах с бурной офисной жизнью не хватает врачей, больниц и машин скорой помощи.

При составлении рейтинга оценивали уровень обеспечения населения медицинской помощью, уровень заболеваемости горожан раком, туберкулёзом и сердечно-сосудистыми заболеваниями; демографические показатели и экологическое состояние города.