Украина может полностью потерять ферросплавное производство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Запорожье председатель Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председатель правления ПАО «Запорожский завод ферросплавов» Павел Кравченко.

«На сегодняшний день в Верховной Раде лежит законопроект, которым предлагается отменить 5% ввозную пошлину на ферросплавы. Если в сентябре его примут, то Украина лишится ферросплавного производства как такового. Отечественным ферросплавщикам невозможно успешно конкурировать с мировыми производителями ферросплавов, имея тариф на электроэнергию в несколько раз выше, чем у конкурентов и абсолютно не имея никакой защиты со стороны государства», - заявил П.Кравченко. При этом он отметил, что на сегодняшний день для украинских производителей ферросплавной продукции цена 1 мегаватта электроэнергии составляет 92,6 долл., тогда как в США его цена для отечественных производителей 25 долл., в Грузии – 30 долл., в Казахстане – 20 долл., в Индии и ЮАР – 70 и 65 долларов за мегаватт, соответственно.

По словам П.Кравченко, представители отрасли пытаются решить проблему тарифов на электроэнергию уже больше года, но безуспешно.

«Государство не только не хочет или не может предложить собственный вариант решения проблемы, но и не рассматривает варианты, предлагаемые производителями, – оно просто повернулось к ферросплавщикам спиной».

Очередным проявлением такого положения дел П.Кравченко назвал визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Запорожскую область. По его словам, «в ходе визита должен был состояться круглый стол с руководителями и акционерами ряда крупнейший предприятий области – бюджетонаполняющих предприятий, которые из-за, мягко говоря, «непонятной» государственной политики сейчас находятся в состоянии остановки или не грани остановки производства».

«Люди приехали, привезли предложения, планировали решить проблемы, восстановить производства, вернуть людей на рабочие места, а Н.Азаров этот запланированный круглый стол просто взял и отменил», - констатировал П. Кравченко.

По его словам, в результате подобного бездействия власти, ситуация в ферросплавной отрасли продолжает развиваться таким образом, что «уже в сентябре 2012 года Стахановский завод ферросплавов будет вынужден остановить 50% мощностей, а Запорожский завод ферросплавов уже сейчас, несмотря на внедрение самых современных энергосберегающих проектов, на грани полной остановки производства».

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

По данным официальной отчетности, ЗЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в объеме 759 млн грн против 105 млн грн прибыли по итогам 2010 г.

ПАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

ПАО «Стахановский завод ферросплавов» за 2011 г. сократило относительно 2010 г. производство на 5,2%, или на 11,5 тыс. тонн, - до 208,3 тыс. тонн продукции.

По данным официальной отчетности, СЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в размере 235 млн грн против 5,5 млн грн чистой прибыли по итогам 2010 г.